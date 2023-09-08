



Экс-глава ШАБАКа о реформе: в Израиле прольется кровь

В борьбе за будущее нации в Израиле, если будет гражданская война, так или иначе, прольется кровь.



Такой прогноз, комментируя напряженность в стране из-за правовой реформы озвучил на конференции бывший глава ШАБАКа Ами Аялон.



По его словам, это случится во время "государственного или военного переворота", поскольку Израиль находится на пороге "гражданской войны". Он пояснил, что первым называют правовую реформу, а вторым - массовые отказы от военной службы.



"В этом противостоянии может пролиться кровь", - предостерег он.



В связи с этим Аялон призвал израильтян направить свою энергию на решение проблемы и достижение консенсуса.