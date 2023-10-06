



Экс-глава ШАБАК: Нетаниягу нанес серьезный ущерб государству

Бывший глава ШАБАК Йорам Коэн в очередной раз накинулся с критикой на премьер-министра Биньямина Нетаниягу.



"Самая большая угроза для Государства Израиль сегодня заключается в том, что углубление социального раскола приведет к внутреннему насилию. Эта угроза масштабнее , чем все другие, включая угрозу в сфере безопасности", - сказал Коэн в интервью газете "Макор Ришон".



По его словам, за последний год Нетаниягу, которого экс-шеф ШАБАКа считает талантливым политиком с огромным послужным списком достижений, нанес "серьезный ущерб государству и своему наследию".



Коэн отметил, что даже в том случае, если удастся добиться соглашения о нормализации отношений с Саудовской Аравии, на странице про Нетаниягу в Википедии будет раздел о правовой реформе, которую "многие считают переворотом", нанесшим ущерб стране.



"Мы должны признать тот факт, что большая часть людей считает, что правительство предпринимает шаги, которые опасно меняют лицо правительства. Даже если эта обеспокоенность преувеличена, она существует. Мы должны прислушаться и принять это во внимание", - добавил он.