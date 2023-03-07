



Экс-глава ШАБАК: Нетаниягу должен уйти в отставку



Бывший глава ШАБАК Юваль Дискин призвал премьер-министра Биньямина Нетаниягу уйти в отставку, чтобы создать правительство единства и положить конец нынешнему кризису.



Об этом сообщает Walla.



Дискин в своем письме предупредил Нетаниягу, что нынешние разногласия вокруг запланированной правовой реформы могут разрушить нацию. Он призвал премьера уйти с поста в обмен на закрытие судебного процесса по делу о коррупции. Дискин считает, что такой шаг позволит заменить "Религиозный сионизм" и "Оцма Йехудит" в коалиции партиями "Еш Атид" и "А-Махане а-Мамлахти".



"Риски могут разрушить израильское общество и государство таким образом, что будет трудно восстановиться. Могут сокрушить ЦАХАЛ, нанести серьезный ущерб экономике и привести к беспрецедентному кризису доверия, который не позволит государственным системам функционировать", - подчеркнул он.

