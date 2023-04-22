



Экс-глава ШАБАК: не выгоняйте семьи погибших с кладбищ в День памяти

Бывший директор агентства безопасности ШАБАК Карми Гилон предупредил в субботу о возможности насильственного удаления семей погибших с военных кладбищ на фоне растущих слухов о том, что министры столкнутся с протестами во время участия в предстоящих церемониях ко Дню памяти, сообщает The Times of Israel.



Выступая на еженедельном культурном мероприятии в Беэр-Шева, Гилон сказал, что День памяти “следует исключить из любых дискуссий”. Он добавил, что поддерживает инициативу , подписанную премьер-министром Биньямином Нетаниягу, министром обороны Йоавом Галантом, а также представителями оппозиции Яиром Лапидом и Бенни Ганцем, которая призвала израильтян отложить глубокие разногласия на один день на следующей неделе.



“Министры всегда приезжали на церемонии Дня памяти, но есть более деликатный вопрос, который конкретно касается города Беэр-Шевы, это касается Итамара Бен-Гвира”, — сказал Гилон.



Бен-Гвир должен посетить мероприятие в Беэр-Шеве. Другие министры, которые не служили, должны появиться в другом месте.



Многие семьи погибших призвали Бен-Гвира не присутствовать на церемонии в городе.



“С одной стороны, вы говорите себе, что решать должны семьи погибших. С другой стороны, я понимаю, что здесь есть официальное мероприятие, — сказал Гилон. - И со всеми плохими словами, которые я должен сказать об этом правительстве, а есть только плохие слова, это правительство. Я считаю, что мы должны вести себя достойно, и каждая семья делает свои личные расчеты“.



“Нет права высказывать мнение о том, что делает семья покойного… даже Итамар Бен-Гвир, он министр… но я бы не стал вмешиваться в этот вопрос, — сказал Гилон. - Горе нам, если сотрудники уберут семьи погибших с кладбищ“, — добавил он.



Как минимум две семьи погибших заявили, что не желают участвовать в официальных мероприятиях, посвященных Дню памяти, сообщил в субботу 12 канал.

По данным сети, одна семья отказалась зажечь факел во время главной церемонии у Стены плача, в которой примут участие президент Ицхак Герцог и начальник штаба ЦАХАЛа Герци Халеви. Другая отказалась от аналогичной роли на церемонии, организованной мемориальной организацией Яд Ле-Баним в Тель-Авиве.

Некоторые семьи заявили, что за несколько дней до Дня памяти посетят могилы своих близких, чтобы избежать встречи с министрами.



Ранее на этой неделе сообщалось, что тысячи родителей павших солдат потребовали, чтобы политики не присутствовали и не выступали на церемониях Дня памяти на военных кладбищах.



Предупреждалось, что на военных кладбищах могут вспыхнуть словесные и даже физические столкновения, если министры правительства и члены Кнессета, особенно те, кто не служил в ЦАХАЛе, примут участие в мероприятиях, посвященных Дню памяти, на важных объектах.



