Новости » Политика
Экс-глава Счетной палаты РФ Кудрин подтвердил переход в "Яндекс"
05.12.2022 09:21 Ольга Белозерова

Экс-глава Счетной палаты РФ Кудрин подтвердил переход в "Яндекс"

Бывший глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что принял предложение "Яндекса" стать советником по корпоративному развитию компании.

Об этом сообщает российская пресса со ссылкой на заявление Кудрина.

"Одна из главных задач - помочь сохранить уникальную управленческую и технологическую культуру "Яндекса", чтобы он оставался независимой, лучшей в России IT-компанией, где стремятся работать самые талантливые люди", - заявил он. 

Напомним, что ранее стало известно, что Алексей Кудрин будет служить "политической крышей" "Яндекса" и обеспечивать компании "политическую защиту высокого уровня". 

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы