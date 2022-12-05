



Экс-глава Счетной палаты РФ Кудрин подтвердил переход в "Яндекс"

Бывший глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что принял предложение "Яндекса" стать советником по корпоративному развитию компании.



Об этом сообщает российская пресса со ссылкой на заявление Кудрина.



"Одна из главных задач - помочь сохранить уникальную управленческую и технологическую культуру "Яндекса", чтобы он оставался независимой, лучшей в России IT-компанией, где стремятся работать самые талантливые люди", - заявил он.



Напомним, что ранее стало известно, что Алексей Кудрин будет служить "политической крышей" "Яндекса" и обеспечивать компании "политическую защиту высокого уровня".



