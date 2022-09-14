



Экс-глава разведки ЦАХАЛа: "Становится все сложнее остановить Иран"

Бывший глава разведки ЦАХАЛа Тамир Хайман заявил, что блокировать прогресс Ирана и его марионеток в ядерном и высокоточном оружии сейчас гораздо сложнее, чем в прошлом.



Об этом сообщает Jerusalem Post.



Хайман отметил, что "ученые" по баллистическим ракетам для ХАМАСа и других группировок теперь не обязательно являются гениями, и их гораздо легче заменить, чем в прошлом.



В прошлом, устранив одного или двух ведущих ученых, действия Израиля могли отбросить назад ядерные программы Ирана или программы по высокоточным ракетам для его доверенных лиц, как в случае с "Хизбаллой" и Сирией.



По мнению Хаймана, похоже, произошел сдвиг парадигмы. Он подчеркнул, что теперь возможность создавать более смертоносное оружие из простых деталей бесконечно проще, чем это было раньше.



"Это не то, что было раньше, и эта тенденция нарастает", - заявил Тамир Хайман.