



Экс-глава разведки ЦАХАЛа: неразумно “радоваться, если Путин падет”

Бывший глава военной разведки ЦАХАЛа предупреждает о возможности того, что российское ядерное оружие может попасть в мошеннические и опасные руки, учитывая хаос в России.



Когда Советский Союз распался, США и новое российское правительство работали вместе, чтобы предотвратить попадание ядерных ракет в руки мошенников, сказал Амос Ядлин 12 каналу. “У России 6000 ядерных боеголовок, — отмечает он, — и Запад не в состоянии справиться с потенциальной опасностью “распространения ядерного оружия” в случае краха России, говорит он.



Он предупреждает, что российские ученые-ядерщики могли бы помочь Ирану с его ядерной программой, перейдя единственную красную черту, которой придерживался Путин в отношениях с Тегераном, снабжал аятолл боевыми самолетами и системами ПВО. “Есть большой страх” перед этим изменением, говорит Ядлин.



В конечном счете, подчеркивает Ядлин, было бы неразумно “радоваться, если Путин падет. Тот, кто его заменит, может оказаться не более умеренным”.