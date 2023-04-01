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Экс-глава полиции: Бен-Гвир представляет реальную угрозу
01.04.2023 12:34 Алина Груднева

Экс-глава полиции: Бен-Гвир представляет реальную угрозу

Бывший глава полиции Израиля Моше Каради призвал уволить министра внутренней безопасности Итамара Бен-Гвира.

Соответствующее заявление он сделал в субботу, 1 апреля.

"Мы переживаем самый трудный период для Государства Израиль. Я обеспокоен судьбой полиции и армии. Итамар Бен-Гвир представляет реальную угрозу для страны. Его следует как можно скорее снять с поста министра", - считает он.

По словам Каради, нельзя передавать такой орган, как национальная гвардия, политическому деятелю.

"Он стремится реализовать свою идеологию: расизм и еврейское превосходство", - резюмировал он.
 

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