



Экс-глава полиции: Бен-Гвир представляет реальную угрозу

Бывший глава полиции Израиля Моше Каради призвал уволить министра внутренней безопасности Итамара Бен-Гвира.



Соответствующее заявление он сделал в субботу, 1 апреля.



"Мы переживаем самый трудный период для Государства Израиль. Я обеспокоен судьбой полиции и армии. Итамар Бен-Гвир представляет реальную угрозу для страны. Его следует как можно скорее снять с поста министра", - считает он.



По словам Каради, нельзя передавать такой орган, как национальная гвардия, политическому деятелю.



"Он стремится реализовать свою идеологию: расизм и еврейское превосходство", - резюмировал он.

