



Экс-глава Моссада сказал, стоит ли опасаться сближения Ирана с Саудией

Бывший глава Моссада Эфраим Халеви не считает, что Израилю стоит беспокоиться из-за сближения между Ираном и Саудовской Аравией.



Об этом сообщает радиостанция "Галей ЦАХАЛ".



"Я не думаю, что сближение между Ираном и Саудовской Аравией должно нас беспокоить. У нас есть определенные отношения с Саудовской Аравией, и мы имеем право летать в ее воздушном пространстве", - считает он.



Халеви напомнил, что в течение многих лет отношения Эр-Рияда с Тегераном были напряженными.



"У нас были очень тесные отношения с Ираном до переворота, многие иранцы симпатизируют Израилю. Возможно, в сложных экономических условиях, со сменой правительства в Иране, есть шанс, что с их стороны будут другие намерения", - добавил он.



Напомним, что обе страны разорвали отношения в 2016 году. Недавно при посредничестве Пекина они решили возобновить связи. Стороны договорились о взаимном открытии посольств.

