



Экс-глава Моссада: "Протесты в Иране могут привести к развалу страны"

Бывший глава Моссада Тамир Пардо считает, что протесты в Иране могут развалить страну и привести к хаосу. Об этом он заявил во время конференции в Академическом колледже Нетании, сообщает Jerusalem Post.



"Когда мы смотрим на Иран, природа человека с самого начала истории заключалась в том, чтобы искать свободу и равенство. Я не готов иметь меньше прав и обязанностей, чем человек, сидящий рядом со мной. Там, где нет свободы и равенства, в конце концов, всегда царит суматоха и проливается кровь. Как из этого выйти? Никто не знает. Это может привести к хаосу и развалу страны", - заявил Пардо.