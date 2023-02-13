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Экс-глава Моссада о правовой реформе: "Я не хотел бы жить в такой стране"
13.02.2023 18:50 Евгения Маркова

Экс-глава Моссада о правовой реформе: "Я не хотел бы жить в такой стране"

Бывший глава Моссада Тамир Пардо сказал, что он опасается, что правительственный план судебной реформы превратит Израиль в "страну, в которой я не хотел бы жить".
Уточняя, что он не покинет Израиль и не поощряет эмиграцию других, Пардо сказал, что, по его мнению, радикальный пакет реформ подтолкнет Израиль к диктатуре.

"Мы предаем наши основные ценности, изложенные в Декларации независимости. Защита этих ценностей стоила много крови и много жизней солдат", - добавил бывший глава разведки.
 

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