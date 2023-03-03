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Экс-глава Моссада о правовой реформе: нельзя идти на компромиссы
03.03.2023 13:35 Алина Груднева

Экс-глава Моссада о правовой реформе: нельзя идти на компромиссы

Бывший глава Моссада Тамир Пардо, заявлявший ранее о своих опасениях относительно правовой реформы, сделал новое заявление.

Комментарий он предоставил, выступая на мероприятии "Движения за качество власти".

По его мнению, реализация правовой реформы в том виде, в котором был представлен план, нанесет ущерб ЦАХАЛу и безопасности Израиля.

"Абсолютно запрещено идти на компромиссы в отношении системы правосудия, поскольку любой компромисс наносит ущерб Государству Израиль", - сказал он.

По словам Пардо, сам факт того, что любой солдат ЦАХАЛа может быть арестован в любой точке мира представляет опасность для независимости и безопасности Израиля.

"Армия обороны Израиля без нашей сплоченности не протянет", - подчеркнул он.
 

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