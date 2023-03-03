



Экс-глава Моссада о правовой реформе: нельзя идти на компромиссы

Бывший глава Моссада Тамир Пардо, заявлявший ранее о своих опасениях относительно правовой реформы, сделал новое заявление.



Комментарий он предоставил, выступая на мероприятии "Движения за качество власти".



По его мнению, реализация правовой реформы в том виде, в котором был представлен план, нанесет ущерб ЦАХАЛу и безопасности Израиля.



"Абсолютно запрещено идти на компромиссы в отношении системы правосудия, поскольку любой компромисс наносит ущерб Государству Израиль", - сказал он.



По словам Пардо, сам факт того, что любой солдат ЦАХАЛа может быть арестован в любой точке мира представляет опасность для независимости и безопасности Израиля.



"Армия обороны Израиля без нашей сплоченности не протянет", - подчеркнул он.

