



Экс-глава Моссада о правовой реформе: как при Ку-клукс-клане

Бывший директор Моссада Тамир Пардо сравнил происходящее в Израиле из-за правовой реформы с "процессами, как при Ку-клукс-клане".



Соответствующее заявление он сделал в интервью общественному телеканалу "КАН-11".



"Нетаниягу присоединился к расистским и ужасным партиям. Его политические позиции недалеко от них ушли", - сказал Пардо.



Он считает, что Израиль критиковал бы за антисемитизм страны, принимающие законы, подобные тем, которые продвигает нынешнее правительство.



"Лидер потерял свой моральный ориентир. Ничего из случившегося не произошло бы, если бы премьер-министр не руководил этими процессами", - добавил он.



Экс-глава Моссада также считает, что никто из членов коалиции, таких как Ярив Левин, не втягивал премьер-министра в продвижение правовой реформы. По его мнению, в правительстве выполняют волю Биньямина Нетаниягу, а не наоборот.