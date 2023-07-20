



Экс-глава Моссада: если закон примут, Нетаниягу должен пойти под суд

Бывший глава Моссада Тамир Пардо раскритиковал вечернее выступление премьер-министра Биньямина Нетаниягу относительно законопроекта об "ограничении разумности".



Соответствующее заявление он сделал в комментарии 12-му каналу.



Пардо напомнил об угрозах со стороны пилотов-резервитов и других военнослужащих прекратить являться на службу.



"Каждый должен принять собственное решение. Я восхищаюсь теми, кто объявил, что не выйдет на службу. Премьер-министр раздирает армию. Он не имеет на это права", - сказал он.



Экс-глава Моссада обвинил Нетаниягу в "совершении переворота" и "превращении демократического государства в диктатуру".



"Вот что он делает, и за это я надеюсь, что однажды он предстанет перед судом. Он получил мандат на формирование правительства, задача которого — управлять", - добавил он.

