



Экс-глава МИД предлагает сформировать "чрезвычайное" правительство единства

Бывший министр иностранных дел Габи Ашкенази, который в 2020–2021 годах работал в недолговечном правительстве национального единства во главе с премьер-министром Биньямином Нетаниягу и лидером "Кахоль Лаван" Бенни Ганцем, призывает к формированию аналогичной коалиции без Бен-Гвира и Смотрича.



"Ощущение такое, что экстремисты взяли страну в заложники. Возможно, пришло время запустить Протокол Ганнибала", — заявил Ашкенази в интервью ежедневной газете "Едиот Ахронот", имея в виду военный приказ, который дает войскам широкое разрешение делать все необходимое для предотвращения похищения сослуживца.



"Если бы они сформировали чрезвычайное национальное правительство на один год без министра финансов Бецалеля Смотрича и министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира, я бы это поддержал. Мы должны найти компромисс, иначе мы все проиграем", — сказал он.



"Биби это понимает. Я вижу признаки того, что он начинает открывать глаза", — говорит Ашкенази, указывая на решение премьера временно приостановить судебную реформу, отменить отставку министра обороны Йоава Галанта и запретить немусульманам посещать Храмовую гору в последние дни Рамадана, а также утверждения, что национальная гвардия, которая еще не сформирована, не будет контролироваться Бен-Гвиром.



Ашкенази утверждает, что общественность ценит более "государственный" подход к компромиссу, подчеркивая стремительный рост Бени Ганца в опросах общественного мнения.



Однако он признает, что нужно оставаться скептически настроенным по отношению к Нетаниягу.



"После того, как Нетаниягу подписал соглашение с ОАЭ, я подумал, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман для него важнее, чем Бен-Гвир, но я ошибался", — говорит Ашкенази. — "Но вывод из этого таков, что Нетаниягу нельзя оставлять в покое".

