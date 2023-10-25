



Экс-глава британской разведки: Газу нужно передать под международный контроль

Экс-глава разведки и бывший посол Британии в ООН Джон Сойерс считает, что Газу после завершения наземной операции израильской армии нужно передать под международный контроль, например ООН. Об этом пишет Financial Times.



Отмечается, что организация подобного контроля потребует согласия государств – членов Совета безопасности ООН, в том числе России и Китая. Москва и Пекин поддержат инициативу только при условии, что контроль над Газой будет осуществляться под эгидой арабских стран.



По мнению издания, альтернативой контролю ООН над Газой мог бы стать «мандат, переданный Лиге арабских государств».



Сойерс полагает, что управление Газой станет одной из основных проблем Израиля в случае проведения наземной операции добавляет, что “руководители служб безопасности Израиля знают, что цель по уничтожению ХАМАСа, вероятно, недосягаема для них”.