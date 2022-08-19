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Экс-генерал ЦАХАЛа: "Вся история с гробницей Иосифа - большая ошибка"
19.08.2022 08:00 Ольга Белозерова

Экс-генерал ЦАХАЛа: "Вся история с гробницей Иосифа - большая ошибка"

Бывший глава Центрального командования ЦАХАЛа, генерал-майор в отставке Гади Шамни раскритиковал поведение Израиля в отношении гробницы Иосифа. Шамни заявил, что ЦАХАЛ должен перестать обеспечивать въезд израильтян, которые едут туда помолиться. 

"Вся история с гробницей Иосифа - это одна большая ошибка. Это огромная операция по доставке людей, транспорта и других мероприятий вокруг молитв", - сказал он в интервью "Решет Бет". 

Экс-генерал добавил: "Есть партии, которые зарабатывают там много денег, и есть много политических интересов. Мы должны перестать подвергать солдат опасности. Каждое посещение места вызывает трения, и это только вопрос времени, пока там не произойдет катастрофа". 

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