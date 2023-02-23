



Экс-дипломат Кремля: Путин уже проиграл войну

Бывший российский дипломат и советник российской миссии при офисе ООН в Женеве Борис Бондарев, ушедший в отставку из-за войны в Украине, резко раскритиковал президента РФ Владимира Путину.



Об этом он сказал в интервью Newsweek.



"Путин все потерял. Все должны понимать, что он не умный. Он не стратег, ему просто повезло, что его коллеги оказались еще более недальновидными, чем он. Сам он по-прежнему недальновиден, даже очень", - сказал он.



По словам Бондарева, Путин совершенно не думает ни о будущем, ни о возможных последствиях кровопролитной войны, которую развязал в Украине.



"Он не думает о завтрашнем дне. Он думает только о еще нескольких часах, в течение которых он сможет оставаться у власти. У него нет плана. Путин, конечно, думал, что война закончится через несколько дней, как это произошло в Крыму в 2014 году, и верил, что он завоюет Украину, а Запад просто примет это. Путин уже проиграл эту войну", - считает он.



По мнению экс-дипломата Кремля, единственный способ для России вернуться в международное сообщество — это покончить с режимом Путина.



"Президент России был и остается самой серьезной угрозой глобальному международному миру. Если бы не он, русские никогда бы не подумали о войне с украинцами", — добавил он.



Бондарев является единственным, кто ушел в отставку в знак протеста из-за войны в Украине. Перед отставкой в открытом письме он написал, что эта война является не только преступлением против украинского народа, но и "тяжким преступлением против русского народа".