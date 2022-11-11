



Экс-депутат Офер Шелах: "Смотрич - мудрый человек"

Бывший депутат Кнессета от партии "Еш Атид" Офер Шелах заявил, что его не беспокоит возможность того, что Бецалель Смотрич станет министром обороны.



"Смотрич был со мной в комитете по иностранным делам и обороне. Он мудрый человек. Не то чтобы он пошел и открыл огонь во все стороны. Сказав это, я хотел бы, чтобы кто-то занимался вопросами наращивания сил в ЦАХАЛе. Если это произойдет, мы все выиграем", - сказал экс-депутат в интревью Radio 103FM.