



Экс-депутат Кнессета запускает кампанию по спасению Мертвого моря

Журналист и бывший депутат Кнессета Мики Розенталь инициировал проект (краудфандинговую кампанию) под названием "Спасем Мертвое море".



Об этом сообщает Jerusalem Post.



Розенталь много занимался проблемами окружающей среды во время своей журналистской и политической карьеры. Одна из целей кампании - оказать давление на тех, кто принимает решения в правительстве относительно будущего Мертвого моря.



По данным Walla, уже удалось собрать 4950 шекелей от 20 доноров.