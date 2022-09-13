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Экс-депутат Кнессета запускает кампанию по спасению Мертвого моря
13.09.2022 17:43 Ольга Белозерова

Экс-депутат Кнессета запускает кампанию по спасению Мертвого моря

Журналист и бывший депутат Кнессета Мики Розенталь инициировал проект (краудфандинговую кампанию) под названием "Спасем Мертвое море". 

Об этом сообщает Jerusalem Post.

Розенталь много занимался проблемами окружающей среды во время своей журналистской и политической карьеры. Одна из целей кампании - оказать давление на тех, кто принимает решения в правительстве относительно будущего Мертвого моря.

По данным Walla, уже удалось собрать 4950 шекелей от 20 доноров.

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