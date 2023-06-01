



Генерал Яир Голан: Если харедим не служат в армии, то и мы не будем

Бывший заместитель начальника штаба ЦАХАЛа и депутат Кнессета от партии “Мерец” Яир Голан утверждает, что если правительство продолжит свою нынешнюю политику, родители откажутся отправлять своих детей в армию.



В видео, опубликованном журналистом Ишаем Фридманом, Голан сказал: “У нас в руках осталось много инструментов. До сих пор это была мягкая борьба. Но у ненасильственного неповиновения есть три основных инструмента – демонстрация, забастовки и акции гражданского неповиновения”.



“Этому правительству должно быть ясно, что резервисты просто не явятся на службу”, – продолжил Голан. “Страна, которая посылает меня рисковать своей жизнью, обязана мне, и если правительство откажется от своих обязательств перед своими гражданами, если это лишает меня моих основных свобод как гражданина, у меня нет причин служить этому правительству”.



“Поэтому пока вы не измените свою политику, мы вам служить не будем, забудьте об этом”, – пояснил он. “Призывники являются частью дебатов. Смотрич, Бен-Гвир и Нетаниягу не должны сомневаться: если это направление продолжится, они увидят, что родители придут в военкоматы и скажут: “Мы не отдадим вам наших детей”.



“Если харедим не готовы служить этой армии, мы уж точно не будем служить политике, которая лишает нас наших гражданских прав, этого никогда не будет”, – заключил экс-депутат.