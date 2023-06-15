



Экс-член "Ликуда": Нетаниягу испугался, что в комитет попадут два члена коалиции

Бывшая депутат Кнессета Керен Барак прокомментировала вчерашнее избрание в комитет по назначениям судей представительницы оппозиции Карин Эльхарар.



Соответствующее заявление она сделала в эфире радиостанции 103FM.



"Нетаниягу испугался ситуации, когда будут избраны два представителя от коалиции. Он подумал об экстремистах с обеих сторон, которые попытаются сорвать переговоры в резиденции президента", - подчеркнула она.



По словам Барак, чтобы этого не допустить, Нетаниягу пошел по сценарию "меньшего зла" и добился избрания лишь члена оппозиции.