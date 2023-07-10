



Экс-чиновник Иордании: Решение о создании двух государств – ложь

Бывший вице-премьер Иордании Мамдух Аль-Абади 9 июля заявил, что “решение о создании двух государств – ложь”, сообщает Quds Press.



Аль-Абади подчеркнул, что Иордания “должна присутствовать на любых дискуссиях, связанных с делом ПА, потому что разделяет ту же участь”. По его словам, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу “возглавляет правое правительство, нацеленное на Иорданию своей экспансионистской политикой”, отметив, что “Иордания находится в постоянной опасности с момента создания Израиля”.



“Последние встречи, проведенные с Израилем в Акабе, бесполезны, и Палестинская администрация не может ничего сделать, чтобы противостоять израильской оккупации в политическом или военном отношении”, – считает чиновник.



Аль-Абади сообщил, что иорданские “политические дискуссии с оккупантами не являются стратегическими или глубокими, потому что они не продлятся долго”. На вопрос о ситуации в Дженине он ответил, что “слабые палестинцы могут победить сильных израильтян”, добавив, что он гордится “стойкостью Дженина и его сопротивлением”.



Бывший вице-премьер также добавил, что “некоторые из тех, кто нормализовал отношения с Израилем, начали менять свою позицию в пользу поддержки права палестинцев на свою землю”.

