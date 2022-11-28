



"Экономику Израиля надо готовить к войне с Ираном"



Согласно высказываниям высокопоставленных офицеров в оборонном истеблишменте в разговорах с корреспондентом газеты Едиот Ахронот, военные действия против ядерной программы Ирана потребуют огромных ресурсов и заставят следующего министра финансов резко изменить приоритеты в бюджете.



Главным вызовом для следующего министра финансов будет не цена на электричество, не закон о метро и даже не дефицит бюджета. В центре экономической политики в ближайшие полтора года будут огромные бюджетные усилия, необходимые для финансирования войны против Ирана и всех ее последствий - в том числе войны на нескольких фронтах против иранских прокси в Ливане, Сирии и Газе.



По словам военных, важно подготовить к этому граждан Израиля. Они говорят, что "в то время, когда ЦАХАЛ готовится к войне, которая уже поглощает большие бюджеты, общественное мнение в Израиле озабочено стоимостью жизни и поиском предложений для отдыха на Хануку/Кристмас/Песах".



Но еще до принятия решительного решения об уничтожении ядерных объектов в Иране ЦАХАЛ просит в 2023 году добавить к текущему оборонному бюджету сумму, которая увеличит его долю в ВНП на 0,7%. ЦАХАЛ требует не маленькую сумму: увеличение, по крайней мере, на 10 миллиардов шекелей. Если запрос будет принят, общий бюджет сферы безопасности приблизится к 100 миллиардам шекелей, без учета необходимости полного финансирования следующей войны.