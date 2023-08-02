



Эйяль Вельдман: Есть люди, которые вкладывают в протест десятки и сотни тысяч





Эйяль Вельдман, лидер протеста в сфере высоких технологий, председатель совета директоров Waldo Holdings и бывший генеральный директор Mellanox, открыто рассказал о своих финансовых вложениях в протест.



Господин Вельдман сообщил: "Я децентрализованно инвестирую в протест в сфере высоких технологий, в бизнес-форум, в волонтеров. Есть люди, которые вкладывают в протест десятки и сотни тысяч шекелей".



"Я не уверен, что Смотрич так уж много понимает в экономике и в том, как все работает. Аналитики и экономисты Moody's, Morgan Stanley, JP Morgan и Citibank не слушают протестующих и не занимают никакой политической позиции - они абсолютно объективны. У них есть несколько критериев, по которым они оценивают уровень инвестиционного риска в государстве Израиль и в соответствии с ними выставляют рейтинг. Они понизили наш рейтинг, и я считаю, что это вполне обоснованно. То, что происходит в стране, означает, что с каждым днем мы видим очень значительный ущерб для экономики".

