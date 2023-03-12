



Эйланд: наш план судебного компромисса, потерпел неудачу

Гиор Эйланд, генерал в отставке, заявил что его компромиссная сделка по правительственному плану пересмотра судебной системы провалилась и больше не реализуется.



“С моей точки зрения, я бы сказал, что сегодня утром инициатива потерпела неудачу. С моей точки зрения, это больше не стоит на повестке дня ”, — сказал Эйланд в эфире армейского радио.



Эйланд говорит, что план , разработанный вместе с бывшим министром юстиции Даниэлем Фридманом, был задуман как отправная точка для переговоров и чтобы убедить коалицию приостановить действующее законодательство для переговоров.



Он говорит, что разговаривал как с министром юстиции Яривом Левиным, так и с депутатом Симхой Ротман — двумя главными архитекторами плана — в попытке заставить их заморозить продвижение законопроектов, “но они продолжили, хотя мы настоятельно рекомендовали”.



Эйланд говорит, что план был разработан, чтобы дать коалиции около 80% того, что она искала, но даже это было отклонено, и поэтому он не видит дальнейшего пути.





