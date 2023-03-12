



Эхуд Ольмерт: Я восхищаюсь таким лидером, как Ильхам Алиев

Бывший премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт принял участие в X Глобальном Бакинском форуме, сообщает Trend .



“В Азербайджане есть выдающийся лидер, которым я восхищаюсь, президент Ильхам Алиев. Я думаю, что азербайджанская армия за последние несколько лет показала свою силу в борьбе за достоинство и целостность страны”, - сказал он.



Ольмерт добавил, что у Азербайджана есть сильные друзья, и Израиль среди них.



X Всемирный Бакинский форум проходил с 9 по 11 марта и был организованный Международным центром Низами Гянджеви под патронажем Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Тема форума в этом году - “Мир сегодняшнего дня: вызовы и надежды“.



В Форуме приняли участие высокопоставленные гости из десятков стран, среди которых действующие и бывшие главы государств и правительств, видные общественные и политические деятели, ведущие зарубежные эксперты, руководство Всемирной организации здравоохранения, Лиги арабских государств и другие крупные международные организации.



