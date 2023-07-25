



Эхуд Ольмерт: Израилю грозит гражданская война

Бывший премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт заявил в понедельник, 24 июля, что страна вступает в гражданскую войну после того, как Кнессет одобрил спорный законопроект, ограничивающий права БАГАЦа оспаривать решения правительства.



“Есть угроза. Это серьезная угроза. Такого никогда раньше не было, и сейчас мы вступаем в гражданскую войну”, – заявил Ольмерт в интервью британским СМИ. “Правительство решило угрожать основам израильской демократии, и мы не можем это принять или терпеть”.



Спорный план пересмотра судебной системы вызвал 29-недельные массовые протесты, одни из крупнейших в истории Израиля.



Правительство заявляет, что пакет предназначен для восстановления власти избранных должностных лиц, но критики утверждают, что это захват власти Нетаниягу, которого судят за коррупцию.