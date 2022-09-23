



Эхуд Ольмерт: иранская ядерная угроза отличается от угроз в прошлом

Экс-премьер Израиля Эхуд Ольмерт считает, что "нет серьезной военной стратегии, которая могла бы уничтожить все ядерные реакторы в Иране, но Израиль может это сделать".



"Нет серьезной военной стратегии, которая могла бы уничтожить все ядерные реакторы в Иране, но Израиль может это сделать", — передает его слова The Jerusalem Post.



Ольмерт считает, что нынешняя ситуация отличается от ядерных угроз в прошлом.



"В Ираке в 1981 году, когда Менахем Бегин решил атаковать тамошний атомный реактор, был один реактор, и как только он был разрушен, их планы рухнули. Когда мы атаковали Сирию, это было намного сложнее и труднее, потому что у них было более 300 ракет большой дальности, нацеленных на каждую стратегическую точку в Израиле, и были опасения, что они нападут, если мы это сделаем. Это была очень сложная, деликатная и хрупкая ситуация. В конце концов нам удалось его уничтожить, и как только мы это сделали, у Сирии больше не было ядерного плана", - сказал он.



"Для Ирана все по-другому, потому что там так много реакторов, некоторые из них находятся под землей", — добавил Ольмерт.



"Иранцы знают, почему у них до сих пор нет ядерной бомбы. Это не из-за их обязательств, а из-за того, что очень умные и смелые израильтяне сделали много лет назад, и это то, что мы должны делать вместо того, чтобы делать провокационные заявления и сеять страх", — отметил экс-премьер.