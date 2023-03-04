



Эхуд Барак: законы о реформе будут отклонены БАГАЦем



В интервью шоу Офира и Берко бывший пемьер-министр и бывший начальник Генштаба Барак сказал, что если законы о правовой реформе пройдут в Кнессете, БАГАЦ их отклонит.



Он также уверен в том, высшие должностные лица - начальник полиции, начальник Генштаба и глава ШАБАКа в случае получения противоречивых указаний от правительства и Верховного суда будут действовать в соответствии с приказом юридического советника правительства, а не в соответствии с приказом премьер-министра и соответствующих министров (безопасности и национальной безопасности).