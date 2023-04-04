Новости » Политика
Эхуд Барак: у Израиля есть ядерное оружие
04.04.2023 16:20 Алина Груднева

Эхуд Барак: у Израиля есть ядерное оружие

Бывший премьер-министр Эхуд Барак объявил, будто в наличии у Израиля есть ядерное оружие.

Об этом он написал в Twitter, в очередной раз выступив против продвижения правительством плана правовой реформы.

"В беседах между израильтянами и западными дипломатами высказывается глубокая обеспокоенность возможностью того, что в случае успеха переворота в Израиле в сердце Ближнего Востока, обладающего ядерным оружием, и фанатично желающего конфронтации, будет установлена мессианская диктатура с центром на Храмовой Горе", - сказал он.

Согласно распространяемым в сети теориям заговора, у Израиля якобы есть тайник с ядерным оружием, где хранится от десятков до сотен боеголовок.

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы