



Эхуд Барак: у Израиля есть ядерное оружие

Бывший премьер-министр Эхуд Барак объявил, будто в наличии у Израиля есть ядерное оружие.



Об этом он написал в Twitter, в очередной раз выступив против продвижения правительством плана правовой реформы.



"В беседах между израильтянами и западными дипломатами высказывается глубокая обеспокоенность возможностью того, что в случае успеха переворота в Израиле в сердце Ближнего Востока, обладающего ядерным оружием, и фанатично желающего конфронтации, будет установлена мессианская диктатура с центром на Храмовой Горе", - сказал он.



Согласно распространяемым в сети теориям заговора, у Израиля якобы есть тайник с ядерным оружием, где хранится от десятков до сотен боеголовок.



