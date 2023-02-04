



Эхуд Барак сравнил компромисс о судебной реформе со сделкой с нацистами

Бывший премьер-министр Эхуд Барак в пятницу опубликовл в социальных сетях фотографию, на которой президент Ицхак Герцог изображен в образе премьер-министра Великобритании Невилла Чемберлена, известного переговорами с Гитлером в начале Второй мировой войны.



Через несколько часов Барак удалил пост и извинился перед президентом за “серьезную ошибку в ​​выборе изображения”. В исходном посте Барак подверг критике попытки переговоров под руководством Герцога относительно судебных реформ правительства.



“Протест не прекратится!” – написал Барак. “Запрещено вести переговоры без предварительного соблюдения условий Хают-Миары”.



Затем экс-премьер пояснил, что условия заключаются в том, чтобы прекратить быстрое принятие законов и принимать законы только при широком согласии со следующего Кнессета.



“А если не договорятся – объявить Нетаниягу недееспособным”, – предложил Барак.



К исходному сообщению были прикреплены две фотографии: одна с президентом Герцогом в роли Чемберлена и аэрофотосъемка одного из протестов в Тель-Авиве. Позже Барак удалил пост и написал: “При выборе изображения в утреннем твите была допущена серьезная ошибка”.



Бени Ганц, в ответ на пост Барака сказал, что он “поступил правильно, извинившись за твит против президента страны”. Ганц также добавил, что “опасный государственный переворот должен быть остановлен законным и яростным протестом. Те, кто ценит израильскую демократию, должны сосредоточиться на этом, а не втягиваться в крайние сравнения, которые неуместны”.

