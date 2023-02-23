



Эхуд Барак: Солдаты должны отказаться выполнять приказы

Бывший премьер-министр Эхуд Барак заявил, что долг солдат - отказаться выполнять приказы, "которые отдаются под черным флагом". Он также предупредил, что если коалиция не остановится, "через шесть недель мы окажемся в диктатуре". Эти слова он произнес на конференции "Гаарец" по вопросам демократии.



"Когда поступают приказы, которые отдаются под черным флагом, это не право солдата или офицера отказаться, это его долг", - сказал Барак. "Это то, что заучивают на офицерских курсах. Мы воевали и хоронили друзей, выполняя приказ, мы не спрашивали друг друга в танке или в самолете, из какого он формирования или из Ликуда, и даже сегодня в тотальной войне - приказы будут выполняться, но есть "между войнами", у нас есть договор с либеральной демократией и у нас нет договора и не будет договора ни с каким диктатором ни под какой маскировкой".

