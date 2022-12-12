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Эхуд Барак пугает израильтян потенциальной нейтрализацией БАГАЦа
12.12.2022 17:12 Аркадий Бочаровский

Эхуд Барак пугает израильтян потенциальной нейтрализацией БАГАЦа

Бывший премьер-министр Эхуд Барак прокомментировал  последние события в политической жизни Израиля и намерение многих членов формирующейся коалиции принять положение о вето на решения БАГАЦа (пискат а-итгабрут). 

"Запрещено соглашаться на принятие положения о пискат а-итгабрут даже при большинстве в 70 МК или более. Почему? Представьте себе, что идет период подготовки следующих выборов. Правительство может вынести на тайное голосование закон, продлевающий срок полномочий Кнессета еще на четыре года", - написал он в Твиттере.

Он добавил: "В оппозиции всегда найдется более 10 депутатов, которые поддержат закон на тайном голосовании, чтобы оставаться депутатами. БАГАЦ попытается отменить его, включится положение о вето, и закон будет принят. Когда снова пройдут выборы? Кто знает. И это только один пример. Пища для размышлений".

 

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