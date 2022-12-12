



Эхуд Барак пугает израильтян потенциальной нейтрализацией БАГАЦа

Бывший премьер-министр Эхуд Барак прокомментировал последние события в политической жизни Израиля и намерение многих членов формирующейся коалиции принять положение о вето на решения БАГАЦа (пискат а-итгабрут).



"Запрещено соглашаться на принятие положения о пискат а-итгабрут даже при большинстве в 70 МК или более. Почему? Представьте себе, что идет период подготовки следующих выборов. Правительство может вынести на тайное голосование закон, продлевающий срок полномочий Кнессета еще на четыре года", - написал он в Твиттере.



Он добавил: "В оппозиции всегда найдется более 10 депутатов, которые поддержат закон на тайном голосовании, чтобы оставаться депутатами. БАГАЦ попытается отменить его, включится положение о вето, и закон будет принят. Когда снова пройдут выборы? Кто знает. И это только один пример. Пища для размышлений".



