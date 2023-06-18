Новости » Политика
Эхуд Барак потребовал, чтобы бравшая у него интервью журналистка заткнулась
18.06.2023 08:06 Аркадий Бочаровский

Эхуд Барак потребовал, чтобы бравшая у него интервью журналистка заткнулась

Бывший премьер-министр Эхуд Барак выступил в эфире шоу Ульпан Шиши.

Он критиковал нынешнего премьер-министра, Биньямина Нетаниягу, и называл его “очень слабым человеком”.

Бравшая у него интервью журналистка Даниэль Рут Авнери возразила: "Этот слабый человек уже много лет - глава правительства".

Барак на это сказал: “Я требую, чтобы эта госпожа заткнулась. У этой трансляции есть ценность. Есть разница между передачами Тали Готлиб и 12-м каналом”.
 

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы