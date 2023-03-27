



Эхуд Барак: под дулом пистолета переговоров не будет

Бывший премьер-министр Эхуд Барак заявил, что продолжает борьбу, несмотря на объявление о замораживании реформы.



"Акция протеста убила Нетаниягу, автора государственного переворота, и будет продолжаться со всей силой, пока здравомыслие не вернется к руководству страны. Без Нетаниягу. Замораживание реформы - это прозрачная дымовая завеса, попытка усыпить протест. Но под дулом пистолета не будет никаких переговоров. Возможна только полная отмена реформы и дискуссия об укреплении независимости судебной власти. Протестующие не верят Нетаниягу и будут сражаться до победы", - заявил Барак.

