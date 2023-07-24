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Эхуд Барак: отстранить инициаторов переворота от центров власти
24.07.2023 09:02 Аркадий Бочаровский

Эхуд Барак: отстранить инициаторов переворота от центров власти


Бывший премьер-министр Эхуд Барак в интервью 12-му каналу обрушился на правительство.

"Мы похороним государственный переворот - и это очень важно. Но в конечном итоге, если мы хотим вернуть страну к нормальной жизни, целесообразно отдалить его исполнителей от центров власти. Нетаниягу, Ротман, Левин, Смотрич и Бен Гвир - это коррумпированная группа, которая осуществляет враждебный захват страны с помощью инструментов демократии и свобод", - сказал Барак.

Он также сказал: "Те, кто обсуждает компромиссы с пистолетом приставленным к виску, не понимают, в каком мире они живут. Самая серьезная опасность для страны - это допустить ее превращение в диктатуру. Остановить это могут не Лапид и Ганц - они подчиняются постановлениям Кнессета, - а граждане, которые защищают страну, используя свою возможность отказаться от службы в резерве".
 

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