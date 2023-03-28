



Эхуд Барак: Нетаниягу слетел с катушек, террорист будет вербовать личную гвардию



В ходе интервью радио 103FM бывшего премьера Эхуда Барака о том, призывает ли он прекратить протесты. Он ответил отрицательно: "Почему? Нетаниягу остановился не из желания предотвратить раскол, он сам является создателем всего этого раскола, он пытается спасти свое разваливающееся правительство от протеста. Протест обнажил его слабость, с одной стороны, и наказал его за две грубые ошибки - увольнение Галанта и создание “стражей революции” под командованием Бен-Гвира",



Барак продолжил: “Демонстрации должны продолжаться до тех пор, пока угрозы израильской демократии не будут устранены со всех сторон. Нельзя позволить вербовать роты национальной гвардии человеку, который уже имеет 53 обвинительных заключения и 8 приговоров, в том числе за терроризм, и создавать третью полицейскую силу в Израиле. Нельзя позволить господину Бен-Гвиру вербовать людей, это то, что свидетельствует о потере Нетаниягу рассудительности и связи с реальностью. Мы должны продолжать протесты, пока происходящее на практике не обеспечит невозможность превращения Израиля в диктатуру, например, пока не будут отменены все законодательные акты, принятые в последние недели".

