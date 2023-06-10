



Эхуд Барак на протесте в Хайфе: битва еще не выиграна

Бывший премьер-министр Эхуд Барак выступил на акции протеста против правовой реформы в Хайфе.



"Мы победим, потому что у нас нет другой страны и другого пути. Мы полны решимости бороться и спасем демократию. Мы - представители всех слоев израильского общества: арабы, евреи, светские, религиозные - мы все одна семья. Мы боремся за душу и будущее Израиля", - сказал он.



По словам Барака, премьер-министру Биньямину Нетаниягу нужно было любой ценой выиграть время, чтобы принять бюджет, успокоить общественные волнения, получить приглашение в Белый Дом и ослабить протест.



"Сейчас не время для тайм-аута. Мы еще не выиграли битву. Не надо питаться иллюзиями. Нужно усилить протест и немедленно прекратить переговоры", - добавил он.

