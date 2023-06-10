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эхуд барак
10.06.2023 21:22 Алина Груднева

Эхуд Барак на протесте в Хайфе: битва еще не выиграна

Бывший премьер-министр Эхуд Барак выступил на акции протеста против правовой реформы в Хайфе.

"Мы победим, потому что у нас нет другой страны и другого пути. Мы полны решимости бороться и спасем демократию. Мы - представители всех слоев израильского общества: арабы, евреи, светские, религиозные - мы все одна семья. Мы боремся за душу и будущее Израиля", - сказал он.

По словам Барака, премьер-министру Биньямину Нетаниягу нужно было любой ценой выиграть время, чтобы принять бюджет, успокоить общественные волнения, получить приглашение в Белый Дом и ослабить протест.

"Сейчас не время для тайм-аута. Мы еще не выиграли битву. Не надо питаться иллюзиями. Нужно усилить протест и немедленно прекратить переговоры", - добавил он.
 

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