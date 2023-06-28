



Эхуд Барак: мы не боимся никого и ничего

Полицейская группа по борьбе с подстрекательством объявила с, что будет изучать заявления генерал-майора Яира Голана, который в интервью 12-му каналу заявил, что он "призывает к широкомасштабным беспорядкам и применению незаконных средств".



Группа также изучает высказывания бывшего премьер-министра Эхуда Барака. По окончании изучения высказываний Голана и Барака заключения будут переданы в прокуратуру для рассмотрения, и будет принято решение о вызове обоих в суд для проведения уголовного расследования по подозрению в подстрекательстве.



Бывший премьер-министр Эхуд Барак отверг любые обвинения, заявив в ответ, что "это не подозрение на подстрекательство к мятежу, это попытка политического запугивания самого низкого сорта, используемого в прогнивших режимах"/ Он добавил, что это "попытка напугать Яира, меня и вас". По его словам, "у меня есть новости для Нетаниягу и Бен Гвира: мы не боимся никого и ничего".



"Мы будем продолжать бороться против попытки сокрушить систему правосудия и вытеснить Израиль из семьи демократических наций", - добавил бывший премьер-министр. "Мы будем бороться - и в конце концов победим", - заверил он.



"Пусть расследуют если хотят расследовать", - сказал Голан в интервью 12-му каналу. "У меня нет 58 обвинительных заключений и 8 приговоров. У меня нет за спиной расследования по обвинению во взяточничестве и злоупотреблении доверием. я не сидел в тюрьме за коррупцию. У меня нет такой истории, как у министра финансов, который был пойман с 700 литрами топлива и гвоздями. Гражданский бунт - это не преувеличение. Мы должны бороться за демократию".