



Эхуд Барак: мы - на пути к восстанию граждан, будут гибнуть люди



Бывший премьер-министр Эхуд Барак в интервью телекомпании CBS заявил, что протест против правовой революции в Израиле будет стоить жизни людям.



"Мы находимся на пути к кампании ненасильственного гражданского неповиновения", - сказал Барак. "Будут взлеты и падения, это может занять время, некоторые люди потеряют свои жизни на этом пути. Нам придется работать с трудом, потом и слезами - и, надеюсь, не с кровью. Возможно, будет насилие, которое всегда исходит от правых, но мы покончим с ним, чего бы это ни стоило".



Однако он добавил: "Я уверен, что, вопреки всем предупреждениям, гражданской войны не будет. У Нетаниягу нет солдат, и у него нет ни желания, ни возможности сделать это".