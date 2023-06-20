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Эхуд Барак - Клинтону: от Ворот Яффо налево - Палестина, направо - Израиль
20.06.2023 09:49 Аркадий Бочаровский

Эхуд Барак - Клинтону: от Ворот Яффо налево - Палестина, направо - Израиль


Журналист издания Макор Ришон Хагай Сегаль опубликовал снимок документа из государственных архивов Израиля.

На снимке - ответ премьер-министра Эхуда Барака на “компромисс президента Клинтона”, предложенный в декабре 2 000 года.

Сегаль пишет: “Смотрите, что мы нашли: сегодня Государственный архив публикует ответы правительства Барака на компромисс Клинтона по постоянному урегулированию, кстати, уже после того, как Барак потерял большинство в Кнессете и вынужден был пойти на выборы. "Яффские ворота: прямо и налево - Палестина, справа - Израиль".
 



 

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