



Эхуд Барак - Клинтону: от Ворот Яффо налево - Палестина, направо - Израиль



Журналист издания Макор Ришон Хагай Сегаль опубликовал снимок документа из государственных архивов Израиля.



На снимке - ответ премьер-министра Эхуда Барака на “компромисс президента Клинтона”, предложенный в декабре 2 000 года.



Сегаль пишет: “Смотрите, что мы нашли: сегодня Государственный архив публикует ответы правительства Барака на компромисс Клинтона по постоянному урегулированию, кстати, уже после того, как Барак потерял большинство в Кнессете и вынужден был пойти на выборы. "Яффские ворота: прямо и налево - Палестина, справа - Израиль".

