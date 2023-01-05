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Эхуд Барак кипит от возмущения
05.01.2023 12:12 Аркадий Бочаровский

Эхуд Барак кипит от возмущения

Бывший премьер-министр Эхуд Барак атаковал поведение премьер-министра Биньямина Нетаниягу и представленную вчера министром юстиции Яривом Левиным реформу по изменению судебной системы.

"Нетаниягу не должен был заниматься юридическими вопросами, у него огромный конфликт интересов", - заявил Барак в интервью радио Галей ЦАХАЛ. Прямая линия связывает этот образ с фильмами об Аль Капоне".

По поводу реформы, представленной Левиным, он сказал: "Я рассматриваю это как политический переворот на службе человека, обвиненного во взяточничестве, а также других преступников. Это широко открытая дверь для коррупции, расизма и мессианства, очевидно, что есть что исправлять в юридической системе - но не так".

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