



Эхуд Барак: "Даже при худшем сценарии Израиль не рухнет"

Бывший министр обороны Израиля Эхуд Барак высказал свое мнение по поводу ядерной сделки, к заключению которой близки мировые державы и Иран.



Заявления Барака прозвучали во время совместного интервью пяти министров обороны Израиля, сообщает Times of Israel.



По словам Барака, одной из неудач было то, что Израиль и США не разработали план действий в отношении Ирана, после того как США вышли из ядерной сделки.



"Один из исторических провалов 2018 года заключается в том, что, когда Трамп вышел из ядерного соглашения - при очень решительной поддержке Иерусалима - Израиль и США должны были вместе, по отдельности или скоординировано подготовить как минимум два "плана Б" по поводу того, что делать с иранцами", - сказал он.



Экс-министр подчеркнул, что Израиль выстоит, если Иран все же станет ядерным пороговым государством.



"Израиль не распадется и не рухнет, с нами не произойдет ничего драматического, даже если сбудется самое худшее и Иран станет ядерным пороговым государством", - сказал Эхуд Барак.