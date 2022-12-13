



"Его свобода в обмен на нашу свободу, Нетаниягу продал страну"

В израильских СМИ было опубликовано коалиционное соглашение между Ликудом и Яадут А-Тора. После этого члены члену ультраортодоксальной партии собрались на срочную встречу с Нетаниягу.



Согласно соглашению, ультраортодоксы получат, среди прочего, дополнительные раздельные пляжи и предпочтение при приеме на работу в государственных компаниях - вызвало гневную реакцию со стороны высокопоставленных деятелей уходящей коалиции,.





Партия Лапида "Еш Атид" разместила гневный ответ на своей странице в Facebook: "Соглашение между Яадут А-Тора и Лику" - еще одно доказательство полной капитуляции и слабости Нетаниягу. Его свобода в обмен на нашу свободу". В то же время премьер-министр Лапид атаковал: "Это позорное соглашение о капитуляции. Биби удивительно слаб - и ведет нас к государству Галахи".



"Он продает израильскую демократию ради своих личных интересов", - добавил он. "Если они думают, что мы будем платить налоги, ходить в армию, финансировать тех, кто не работает, а они еще будут указывать нам, как жить, то у меня для них есть новости - Израиль нельзя превратить в страну тьмы". Депутат Мейрав Бен-Ари из партии Лапида добавил: "Либеральные светские люди пошли и проголосовали за восстановление управляемости, вместо этого они получили средневековье".



Министр финансов Авигдор Либерман также поспешил атаковать Нетаниягу и готовящееся соглашение: "Нетаниягу продал страну, мы будем бороться с этим бредом и сделаем все, что в наших силах, чтобы не допустить этого".