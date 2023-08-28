



"Его руки - в крови 45 жертв". Дери выиграл иск против Бен Каспита

Суд частично удовлетворил иск председателя ШАС Арье Дери к журналисту Бену Каспиту и обязал последнего выплатить ему компенсацию в размере 40 тыс. шекелей плюс 20 тыс. шекелей в качестве судебных издержек.



Судья Авиим Баркаи постановил: "Иск принимается частично и только в связи с приписываемым истцу высказыванием, согласно которому “Его руки - в крови 45 жертв катастрофы на горе Мерон”.



Полностью заголовок материала Бен Каспита звучал "Дери, осужденный преступник, на руках которого запеклась кровь 45 жертв катастрофы на горе Мерон". Дери утверждал, что Бен Каспит составил это утверждение таким образом, что могло создаться впечатление о том, что Дери был осужден за катастрофу на горе Мерон.



Судья отверг это утверждение истца, указав на то, что Дери был осужден в 1999 году, и хотя этот факт “не прибавляет ему симпатий, нет запрета на его озвучивание”.