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египет израиль
09.06.2023 13:37 Алина Груднева

Египетская делегация посетила Израиль

Египетская делегация, состоящая из представителей службы безопасности, посетила Тель-Авив.

По данным Israel Hayom, об этом сообщают арабские СМИ.

Визит делегации состоялся после смертоносной перестрелки на границе, в ходе которой погибли три солдата ЦАХАЛа.

Прибытие египтян в Израиль состоялось после разговора премьер-министра Биньямина Нетаниягу с президентом Египта. Оба лидера тогда подчеркнули важность координации между странами относительно расследования инцидента.

По словам источника, египетская делегация передала сообщение о том, что в Каире недовольны медиа-дискурсом в Израиле вокруг этого дела.

Уточняется также, что визит не ограничился лишь обсуждением последствий атаки на границе. Поднимались такие вопросы, как посредничество Египта в урегулировании ситуации между Израилем и террористическими организациями в Газе.
 

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