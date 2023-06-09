



Египетская делегация посетила Израиль

Египетская делегация, состоящая из представителей службы безопасности, посетила Тель-Авив.



По данным Israel Hayom, об этом сообщают арабские СМИ.



Визит делегации состоялся после смертоносной перестрелки на границе, в ходе которой погибли три солдата ЦАХАЛа.



Прибытие египтян в Израиль состоялось после разговора премьер-министра Биньямина Нетаниягу с президентом Египта. Оба лидера тогда подчеркнули важность координации между странами относительно расследования инцидента.



По словам источника, египетская делегация передала сообщение о том, что в Каире недовольны медиа-дискурсом в Израиле вокруг этого дела.



Уточняется также, что визит не ограничился лишь обсуждением последствий атаки на границе. Поднимались такие вопросы, как посредничество Египта в урегулировании ситуации между Израилем и террористическими организациями в Газе.

