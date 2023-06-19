



Египет заинтересован в перемирии между Израилем и палестинскими организациями

Израильские и арабские СМИ сообщили, что Египет ведет интенсивные переговоры между Израилем и палестинскими организациями в надежде на достижение долгосрочного перемирия. Каир пока официально не прокомментировал этот вопрос.



Ибрагим Алдарави, журналист из Каира, специализирующийся на палестинских делах, сообщило новостное агентство The Media Line, что на встречах обсуждались нападения Израиля на мечеть Аль-Акса, ПА и Газа, жестокое обращение с палестинскими заключенными, процесс примирения между ХАМАС и ФАТХ, правящей партией ПА, и экономическая и гуманитарная ситуация в Газе.



По его информации, важнейшей целью встреч были шаги к достижению долгосрочного перемирия между израильской и палестинской сторонами.

Встречи были плодотворными, и лидеры как ХАМАС, так и “Исламского джихада” (PIJ) продемонстрировали открытость к предложениям Каира. В отдельных заявлениях и ХАМАС, и PIJ опровергли это утверждение.



Представитель ХАМАС Хазем Касем заявил The Media Line, что недавние обсуждения в Каире “не включали переговоры о долгосрочном перемирии с израильскими оккупационными властями”. По его словам, переговоры были частью продолжающихся дискуссий о роли Египта в смягчении гуманитарного кризиса в Газе и о способах сдерживания израильской агрессии.



Новостное агентство ”Аль-Халидж аль-Джадид” цитирует высокопоставленный египетский источник, который сообщил, что на переговорах предлагалось расширить торговлю Египта с Газой “путем создания вспомогательного порта в Газе под надзором и управлением Египта”. По словам источника, Египет также проложит автомагистраль из Газы в египетский портовый город Ариш, чтобы соединить Газу с международными рынками.



Как утверждает палестинский политический аналитик Ибрагим Абраш, все, что Израиль готов предложить, – это позволить развивать некоторые мелкие инфраструктурные проекты при условии, что ХАМАС будет поддерживать мир.



“Единственный сценарий, при котором Израиль допускает развитие чего-то масштаба аэропорта или морского порта, – при условии, что Газа будет полностью и окончательно отделена от ПА и Иерусалима, будет полностью демилитаризована и там будут размещены международные силы”, – считает Абраш.

Писатель и политический аналитик из Газы Мансур Абукрайем сказал, что “Исламский джихад” не пожелает выполнить условия Израиля в рамках такого долгосрочного перемирия, а именно “прекратить все акты палестинского сопротивления”.



“Это означало бы полное исключение Газы из уравнения палестинского национального конфликта и изоляцию ее от того, что происходит в ПА и Иерусалиме”, – думает он.



ХАМАС, с другой стороны, был бы готов принять условия Израиля, полагает Абукрайе, поскольку “главная забота ХАМАС – сохранение стабильности в Газе и сохранение власти”.



По его словам, Израиль давно стремится подтолкнуть Газу к Египту и избавиться от политического и географического бремени, создаваемого этой территорией, но Египет осознает последствия исключения Газы из палестинского национального проекта.



В то же время Египту есть что выиграть от развития более тесных связей с Газой. Абукрайем отметил, что Египет рассматривает ХАМАС как угрозу национальной безопасности страны, учитывая его связи с “Братьями-мусульманами”.



Египет может извлечь выгоду из постоянного и устойчивого урегулирования израильско-палестинского конфликта и достижения безопасности и стабильности в регионе, что способствует укреплению национальной безопасности Египта и препятствует распространению хаоса и насилия. Алдарави считает, что Египет получил бы широкие выгоды для национальной безопасности, если бы страна успешно выступала в качестве посредника между Газой и Израилем.



По словам Абукрайема, мотивы Египта для достижения перемирия между Израилем и Газой также связаны с экономическими интересами страны. Египет надеется получить доступ к месторождению природного газа Gaza Marine в рамках соглашения с Израилем и Газой. Однако для доступа к газу потребуется палестинский консенсус, достижение которого возможно только в том случае, если Египет будет более вовлечен в израильско-палестинский конфликт.