



Египет выходит из зернового соглашения ООН, наладив непрозрачные каналы с РФ

Египет, один из крупнейших в мире импортеров пшеницы, объявил, что в конце июня выйдет из многолетнего договора ООН по зерну, что вызвало недоумение у некоторых других сторон, подписавших конвенцию, сообщает Reuters



Выход Египта из многонациональной Конвенции о торговле зерном (GTC), которая способствует прозрачности рынка для дальнейшего торгового сотрудничества, следует за периодом потрясений на рынках зерна, связанных с войной в Украине и опасениями по поводу глобальной продовольственной безопасности.



Египет подписал GTC, единственный международный договор, регулирующий торговлю зерном, с момента его создания в 1995 году. В феврале он подал заявку на выход с 30 июня 2023 года.



"Это было сделано без предварительной информации. Несколько делегаций в IGC удивлены и опечалены этим решением", — сказал исполнительный директор Международного совета по зерну Арно Пети.



Он добавил, что несколько членов попросят Египет пересмотреть свое решение.



Министерство иностранных дел Египта сообщило, что решение было принято после того, как министерства снабжения и торговли пришли к выводу, что членство Египта в Совете якобы "не принесло никакой пользы".



Другие стороны, подписавшие соглашение, включают крупных импортеров и экспортеров зерна, таких как Соединенные Штаты и Европейский Союз.



Два источника, знакомых с этим вопросом и пожелавших остаться неназванными, сообщили Рейтер , что Египет задолжал членские взносы в IGC. В МИД не ответили на вопрос о гонорарах.



Война России против Украины нарушила закупки пшеницы Египтом в прошлом году, и правительство провело переговоры со странами, в том числе с Индией, пытаясь диверсифицировать черноморские поставки.



Несмотря на эти усилия, Египет полагался на российский импорт, чтобы увеличить свои резервы посредством традиционных тендеров, некоторые из которых финансировались Всемирным банком, а также нетрадиционными прямыми предложениями.



Ранее стало известно, что победителем тендера правительства Египта на поставку 240 000 тонн пшеницы стал ранее неизвестный дубайский торговец зерновыми Grainflower, сообщает Guildhall



Компания имеет связи с Торговым домом (Rif), крупнейшим экспортером российской пшеницы.



В феврале стало известно, что Государственный египетский оператор GASC закупил на международном тендере 535 000 тонн российской продовольственной пшеницы с отгрузкой до 20 марта по средней цене $324,18/т C&F, что на 4% ниже, чем на 11 января. В то же время российское правительство распределило свои квоты на пшеницу среди существующих экспортеров на период с 15 февраля по 30 июня, при этом основные экспортеры получили около половины высвобожденной квоты. Самая большая доля досталась Rif, материнскому предприятию Торгового дома GTCS.