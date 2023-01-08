



Египет в ярости: Нетаниягу не сдержал обещания урезонить Бен-Гвира

Действия нового правительства Израиля на прошлой неделе осложнили отношения Иерусалима с Каиром, в частности, поставив под угрозу усилия Египта по посредничеству в потенциальной сделке по обмену заключенными с террористической группировкой ХАМАС, которая удерживает двух израильских пленников и останки двух солдат ЦАХАЛа в Газе.



Арабоязычная лондонская газета The New Arab цитирует арабские дипломатические источники, осведомленные в этом вопросе. Сообщается, что Египет в гневе по поводу решения наложить множество новых санкций на палестинское руководство, а также визита министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира на Храмовую гору в Иерусалиме, что "затруднило посредничество Египта".



Источники говорят, что неспособность добиться прогресса в достижении соглашения "является убедительным признаком того, что на посреднические усилия Египта повлияло формирование самого экстремистского правительства в истории Израиля".



В докладе говорится, что в кабинете президента Египта Абдель-Фаттаха ас-Сиси царит "обида" и "смущение" из-за решения премьер-министра Биньямина Нетаниягу разрешить Бен-Гвиру взойти на Храмовую гору через несколько дней после телефонного разговора с Нетаньяху. В разговоре президент Египта поздравил его с возвращением на пост премьер-министра и потребовал запретить Бен-Гвиру посещение Храмовой горы.



Отмечается, что Нетаниягу пообещал "сохранять спокойствие" и предотвратить визит Бен-Гвира. После того, как Египет выразил свое недовольство тем фактом, что визит в конечном итоге состоялся, Израиль заявил, что это было связано с соображениями сохранения коалиции, и что Нетаниягу по-прежнему привержен поддержанию тесных связей с египетским руководством.

